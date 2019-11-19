2019-11-19T16:59:24+03:00
Общество

В Касимове провалили благоустройство на федеральные деньги

Из бюджета выделялось более 70 млн. рублей, но работы в срок даже близко не выполнены
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: onf.ruФото: onf.ru
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В Касимове власти провалили благоустройство, на которое из федерального бюджета выделялось 50 млн. рублей. Эту сумму город получил благодаря победе в конкурсе Минстроя РФ с проектом общественного пространства «Купеческая слобода».

На центральной улице - Советской - в 2019 году должны были отремонтировать тротуары и фасады домов (от №1 до №27), сделать наружное освещение, установить малые архитектурные формы, систему видеонаблюдения, создать зону Wi-Fi. Еще 22 млн. рублей, поступившие из областного бюджета, предназначались для ремонта дорожного покрытия.

Как сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта, которое проверило реализацию проекта, к 15 ноября, когда работы должны были завершиться, сделано было очень мало.

- Еще в сентябре здесь демонтировали старые асфальт и плитку, но вместо удобных тротуаров с твердым покрытием под ногами по-прежнему песчаная подушка и завалы строительных отходов, - пишут активисты.

Мощение завершили только на площади у монумента Героям Советского Союза, однако и в этом случае к качеству работ имеются претензии. Ремонт фасадов домов и вовсе не начинался.

Активисты призвали правительство Рязанской области разобраться в ситуации и взять ее на особый контроль. Однако и без этого, напомним, еще в сентябре 2018 года губернатор Николай Любимов обещал лично контролировать реализацию проектов (получилось так, как получилось).

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Примерно так улица Советская должна была выглядеть (изображение из материалов проекта).

Примерно так улица Советская должна была выглядеть (изображение из материалов проекта).

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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