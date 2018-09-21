Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 125 миллионов двум рязанских городам

21 Сент. 16:01 2018-09-21T16:01:07+03:00

В Касимове благоустроят улицу Советскую, в Сасове преобразят парк 40 лет ВЛКСМ

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Правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении почти 4 миллиардов рублей на создание комфортной среды в малых городах. Рязанской области досталось 125 миллионов рублей.

- Федеральные средства получат два муниципальных образования региона – город Касимов и город Сасово (50 и 75 миллионов рублей соответственно), - сообщает пресс-служба областного кабинета министров.

Губернатор Николай Любимов заявил, что правительство окажет необходимую поддержку при реализации проектов, и пообещал взять эту работу под личный контроль.

Напомним, заявки двух рязанских райцентров выбрали среди более чем 400 других. В Касимове деньги потратят на благоустройство центральной улицы города – Советской, а в Сасове преобразят парк 40 лет ВЛКСМ.