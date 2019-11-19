2019-11-19T12:23:37+03:00
Происшествия

В Кадоме осудили мужчину, умышленно сбившего на автомобиле оленя

Его действия классифицировали как «Незаконная охота»
Роман ДОРОФЕЕВ
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В райцентре Кадом осудили местного жителя, который умышленно сбил на автомобиле пятнистого оленя. Инцидент произошел на дороге у села Чермные Кадомского района.

Мужчина, ехавший на автомобиле, заметил на обочине животное и с целью получения мяса решил раздавить его машиной. От удара животное упало, после чего автомобиль наехала на него. От повторного наезда оленя уберег проезжавший по дороге житель села Чермные. Он перегородил своим автомобилем путь к лежавшему на земле копытному.

Сайт прокуратуры Рязанской области сообщает, что животное осталось жить, хотя и получило повреждения.

Действия мужчины классифицировали как «Незаконная охота» и возбудили уголовное дело. Прокуратура Кадомского района поддержала обвинительный приговор.

Приговором мирового судьи судебного участка №35 судебного района Кадомского районного суда Рязанской области злоумышленнику назначили четыре месяца исправительных работ с удержание 10 процентов заработка в пользу государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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