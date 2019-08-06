Убийцу лося в Сапожковском районе полицейские вычислили по автомобильному следу

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-06T19:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции задержали в Сапожковском районе мужчину, который подозревается в незаконной охоте на лося.

Началась эта история с того, что на территории Лукмоского охотхозяйства были обнаружены остатки туши копытного животного. В этот период охота на лося запрещена, поэтому представители охотнадзора немедленно сообщили о находке в полицию.

Стражи правопорядка, осмотрев место преступления, обнаружили след от протектора автомобильных шин. По этому следу оперативники вышли к одному из населенных пунктов района.

Было установлено, что к незаконной охоте может быть причастен 58-летний местный житель. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. В автомобиле УАЗ, принадлежащему мужчине, обнаружили части туши лося.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU