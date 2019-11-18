2019-11-18T13:26:45+03:00
Общество

Приехавшему в Скопин правительству больше всего жаловались на дороги

Еще один горячий вопрос, который выделили власти, – отсутствующее уличное освещение
Антон КОНОВАЛОВ
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Местных жителей принимали руководители областных министерств и госинспекций. Фото: ryazangov.ruМестных жителей принимали руководители областных министерств и госинспекций. Фото: ryazangov.ru
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18 ноября правительство Рязанской области провело выездное заседание в Скопине. Прежде чем собраться за одним столом, руководители исполнительных органов власти провели личный прием граждан.

Как сообщает ryazangov.ru, из 76 обратившихся больше других приняло министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Это не удивило никого, в том числе губернатора Николая Любимова:

- Дороги - это один из насущных вопросов и в стране, и в области, и Скопинский район - не исключение, - сказал он.

Муниципальные власти и министерство по поручению главы региона должны будут продумать, как профинансировать ремонт дорог, не попадающих в национальный проект.

Еще одним горячим вопросом стало почти отсутствующее во многих населенных пунктах уличное освещение. Его Любимов призвал решать с привлечением энергосервисных компаний.

Кстати, и та, и другая проблема неоднократно поднималась во время прямой линии главы администрации Скопинского района Александра Бокова, в том числе в контексте села Катино, где родился Герой Советского союза, национальный герой Италии Федор Полетаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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