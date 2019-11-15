Утром в пятницу на улице Спортивной в Рязани произошло жесткое ДТП

15 Нояб. 09:23 2019-11-15T09:23:51+03:00

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В пятницу, 15 ноября, около 7.30 , на улице Спортивной в Рязани столкнулись две легковушки. Авария произошла перед поворотом к больнице им. Семашко – напротив строящегося здания областного суда. Спустя менее часа фото с места аварии уже появились в социальных сетях.

Столкнулись «Жигули» и Peugeot. Судя по состоянию машин, особенно отечественной, удар был крайне сильным.

Очевидцы сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем, однако никакой официальной информации по этому дорожно-транспортному происшествию пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU