Подопечные геронтологического центра расписали экосумки

15 Нояб. 08:58 2019-11-15T13:39:33+03:00

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Рязанские сторонники партии «Единая Россия» провели 14 ноября в геронтологическом центре им. П.А. Мальшина тематическую акцию. В ней приняли участие подопечные центра, а также учащиеся школы №61.

– 15 ноября весь мир отмечает Международный день переработки вторсырья. Этот день важен, потому что количество бытового мусора с каждым годом растет, большую долю в нем занимают пластик и полиэтиленовые пакеты, — рассказала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Она напомнила, что раньше покупатели вместо пакетов пользовались многоразовыми авоськами и тканевыми сумками.

– Мы решили возобновить эту традицию и приготовили подарки. Это сумки, сшитые из экологичных материалов — хлопчатобумажной и льняной ткани. А чтобы вам было интереснее, вы можете самостоятельно расписать сумки при помощи трафаретов и акриловых красок, — предложила собравшимся Елена Синица.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Подопечные геронтологического центра с удовольствием приняли приглашение: вместе со школьниками они нарисовали на сумках яркий принт в виде цветов. Теперь эти сумки будут служить участникам мероприятия долгие годы, а также напоминать о необходимости бережного отношения к природе.

Кроме этого, член экспертного совета ЦПГИ, доцент кафедры медицины катастроф и скорой медицинской помощи РязГМУ Виолетта Черная рассказала о пользе раздельного сбора мусора и переработки вторсырья.

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ИСТОЧНИК KP.RU