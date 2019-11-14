2019-11-14T20:00:01+03:00
Общество

Любимов – о есенинских местах: Застройщики не смогут легализовать незаконные постройки

Верховный суд РФ отменил решение областного, который, в свою очередь, признал недействующим постановление об утверждении границ охранных зон
Антон КОНОВАЛОВ
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Верховный суд РФ отменил решение Рязанского областного суда от 23 мая 2019. Тогда собственники земельных участков, оказавшихся в границах зон охраны Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, добились признания недействующим постановления регионального правительства об утверждении этих границ. Теперь истцы проиграли.

- Что это значит? Во-первых, застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Во-вторых, утвержденные нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными, - пояснил губернатор Николай Любимов на официальных страницах в соцсетях.

Ранее начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев тревожился о том, что ныне отмененное решение «может иметь серьезные последствия и коснется сотен ранее принятых судебных решений». В то же время отмечались недоработки властей на местах, которые из-за неведения отказывают гражданам в любых строительных работах в собственных домах (речь о тех же есенинских местах).

ИСТОЧНИК KP.RU

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