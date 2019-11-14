2019-11-14T18:37:19+03:00
Общество

Патрулирование домиков для торговли на улице Почтовой усилят

Администрация города отреагировала на видео, которое активно обсуждалось в соцсетях
Антон КОНОВАЛОВ
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Слева - кадр видео рязанца, справа - нынешнее состояние палатки.Слева - кадр видео рязанца, справа - нынешнее состояние палатки.
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За пустующими домиками для торговли на улице Почтовой в Рязани, в одном из которых неизвестные устроили загаженную ночлежку, будут следить тщательнее. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани сотрудники ответственного учреждения - МБУК «Арт-Центр» - и так периодически делали обход, но теперь патрулирование усилят.

- Инцидент со взломом торгового павильона произошел 12-13 ноября, так как последнее обследование территории было произведено в понедельник, 11 ноября, - утверждают в пресс-службе администрации города.

Так как сумма нанесенного ущерба не превысила 3 тысяч рублей, полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

«Арт-Центр», в свою очередь, навел порядок в домиках и установил на двери затворы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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