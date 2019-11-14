В торговой палатке на улице Почтовой в Рязани нашли ночлежку

14 Нояб. 11:32 2019-11-14T11:42:36+03:00

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Рязанец Роман Буганин снял на видео, что скрывается в одной из торговых палаток на улице Почтовой. Неизвестные устроили там ночлежку. На грязном полу помимо картонок и скудных постельных принадлежностей разбросаны многочисленные бычки, бутылки из-под крепкого дешевого алкоголя и другой мусор.

Особенно остро неприятная картина воспринимается горожанами в преддверии праздничных мероприятий, которые Рязань проведет в статусе Новогодней столицы.

- Вместо этой антисанитарии там мог лежать замёрзший трупп или чего хуже - взрывчатые вещества (…) с таймером, установленным эдак на 31 декабря, - рассуждает автор.

Дверь, ведущая внутрь торгового объекта, не закрывается, как и у соседней палатки (там она, судя по всему, выбита). Подписчики канала RZN LIFE в Instagram горько шутят, что это – «домики для бюджетных туристов».

Будем надеяться, что ответственные структуры будут следить за порядком на рязанском Арбате тщательнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/743727" frameborder="0"></iframe> Изнанка палаток на улице Почтовой.Источник - https://www.instagram.com/rzn_life/

ИСТОЧНИК KP.RU