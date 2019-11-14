2019-11-14T17:47:58+03:00
Общество

«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи

Сейчас в стране 148 тысяч таких объектов связи, расположенных, как правило, в отдаленных деревнях
Поделиться:
Изменить размер текста:

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тысяч или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

– Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года «Ростелеком» предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше, и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг, — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку