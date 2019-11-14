За долг по налогу с рязанца через суд взыщут пени в 5 рублей

14 Нояб. 16:38 2019-11-14T16:38:39+03:00

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В Кадомском суде в рассмотрят административное дело по иску налоговиков, сообщает пресс-служба районного суда. Речь идет о взыскании транспортного налога.

Автовладелец Л. не платил этот налог с 2014 по 2015 год. Ему отправляли требования о добровольной уплате, но безрезультатно. Позже свой приказ по этому поводу вынес мировой судья. На этот приказ должник принес возражение и деньги так и не заплатил.

Теперь делом занялся уже районный суд. С автовладельца он должен взыскать 1 173 рубля долга по транспортному налогу плюс пени – 5 рублей 30 копеек.

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ИСТОЧНИК KP.RU