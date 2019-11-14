Увязшая в долгах котельная вместо горячей воды дает рязанцам ржавую жижу

14 Нояб. 14:16 2019-11-14T14:17:48+03:00

По словам кого-то из жильцов, услуга не оказывается еще с лета, а ТСЖ на жалобы не реагирует

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Жильцы дома 18 корпус 1 на улице Весенней страдают из-за проблем с горячей водой. Об угрозе такого развития событий сообщалось еще летом, когда местное ТСЖ «Успех» накопило долг за газ около 3,5 млн. рублей. По этому поводу городские власти неоднократно собирали совещания.

13 ноября в сообществе «Рязань» появились фотографии ржавой жижи, которую дает крышная котельная упомянутого дома.

- Нет горячей воды с лета. На жалобы не реагируют. Из крана вот такая водица теплая. Куда в таком случае жалуются? – вопрошает автор.

Пресс-служба администрации города прокомментировала: «Управление энергетики и ЖКХ обратится к руководству ТСЖ с просьбой принять необходимые меры».

Напомним, с «Успехом» (кавычки в этом случае особенно уместны) связана криминальная история о похищении 1 млн. 250 тыс. рублей коммунальных платежей. Она как раз предшествовала большой проблеме с долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU