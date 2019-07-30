Котельная – в долгах, жильцы – без горячей воды

Еще над одним рязанским домом с автономной котельной этим летом нависла угроза отключения горячей воды. ТСЖ «Успех» в доме 18 корп. 1 по улице Весенней в Рязани накопило долгов за газ для отопления и горячего водоснабжения 3,5 миллиона рублей. Причем жильцы еще в полной мере не осознали, что долги автономной котельной, которая фактически принадлежит им, дополнительным бременем лягут на их семейные бюджеты. И разве это проблема одного дома? Во всем городе каждый год возникают новые проблемы, связанные с автономными источниками тепла.

ЖИЛЬЦЫ ПЛАТЯТ, ТСЖ – НЕТ

На каждую из 216 квартир упомянутого дома в среднем приходится больше 16 тысяч рублей долга за газ, но всего лишь две квартиры умудрились не заплатить их вообще. У остальных жильцов подобных неплатежей нет и в помине. Куда же девались их деньги? Многие уже понимают: причина в нарушениях ТСЖ при эксплуатации котельной, расхищении и нецелевом использовании средств.

– Про долги за газ мы знаем. Но 3,5 миллиона?! Не может быть… – удивился один из жильцов. – У нас было такое: бывший председатель ТСЖ не платил газовщикам, хотя с людей деньги собирал. Из-за этого даже уголовное дело возбуждали...

О криминальной истории, когда аферист-коммунальщик вывел непонятно куда 1 млн 250 тыс. рублей, вспомнили также нынешний председатель ТСЖ «Успех» Артур Лаптев и бывший зампредседателя Наталья Васина. Первый даже просил кредиторов списать этот долг. И, конечно же, получил отказ.

– Платежи часто уходят не на то, на что предназначались, а на погашение других долгов. Он [Лаптев] не живет в нашем доме – этим, наверное, все объясняется. Да и компетентность работников ТСЖ снизилась, хотя зарплату они получают, – сетует Васина.

КОТЕЛЬНЫЕ ГИБНУТ ЗА ДОЛГИ

ТСЖ начало лихорадочно искать деньги, когда ему пригрозили из-за просрочки приостановить подачу газа в котельную на все лето:

– С каждым должником у нас идет индивидуальная работа. По фактам просроченной задолженности мы обращаемся в суды. Если и после судебных решений долги растут, мы решаем вопрос об отключении, конечно, с учетом социальных обстоятельств. В отношении ТСЖ «Успех» вопрос об отключении вставал, – признался заместитель директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.

И могли отключить? Конечно! Вспомните ситуацию, когда частная котельная из-за долгов все-таки осталась без «голубого топлива», а три дома на Новоселов, 48 (корп. 1, 2, 3) – без горячей воды. Кризис удалось разрешить лишь благодаря обиванию порогов чиновничьих кабинетов, сходам жильцов с бряцаньем тазами и ковшиками перед телекамерами, а также ценой многомиллионных убытков МУП «РМПТС», взявшего автономный источник тепла в аренду. А вот в 1-м Осеннем переулке, где в доме № 4 из-за проблем с котельной начали стихийно ставить газовые котлы в квартирах, вообще все закончилось взрывом и гибелью людей.

Хотя под угрозой отключения газа «Успех» оплатил текущие счета за май-июнь, задолженность не уменьшилась. А значит, остаться без горячей воды люди могут в любое время. Вызывает у местных тревогу и состояние оборудования в котельной – по их словам, один из котлов вот-вот может остановиться, а дому всего 9 лет…

ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РУКАХ ШАРЛАТАНОВ

Газовщики сигнализируют, что ТСЖ «Успех» – не единственный в городе злостный неплательщик, что ситуация может «взорваться» не только в доме 18 корп. 1 на Весенней. По Рязани работают около 300 котельных – опасных промышленных объектов, часть из которых попадают в руки непрофессионалов или мошенников (см. «В тему»).

Власти города и надзорные органы сектор автономных источников тепла контролировать не в состоянии и способны только на экстренные меры. На улице Лесопарковой, где собственник котельной в прошлом году бросил без тепла три дома на пороге зимы, РМПТС было вынуждено в конце октября в пожарном порядке подводить трубы центрального отопления. В случае с арендой частной котельной по улице Новоселов администрация опоздала на год и еще дольше мучилась с ее изношенным оборудованием. Жители взорвавшегося дома на 1-м Осеннем переулке дождались помощи чиновников только после трагедии…

Кого из людей, обманутых сказками застройщиков о преимуществах и абсолютной безопасности автономного отопления, властям придется спасать следующими? Почему, несмотря на все проблемы, чиновники продолжают давать добро на строительство домов с котельными даже там, где рядом есть надежная альтернатива – городские теплосети? Эти вопросы касаются лично руководителей города. Сейчас, когда объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Рязани, как раз время обсуждать критерии профпригодности чиновников. Понятно, что нынешняя политика по массовому распространению «автономки» не согласуется с федеральным законом «О теплоснабжении», «Схемой теплоснабжения Рязани», да и еще, как выясняется, опасна сама по себе.

В ТЕМУ

«КОТЕЛЬНЫЕ-ПРИЗРАКИ»

В Рязани прокуратура раз за разом выявляет нарушения при эксплуатации газовых котельных как опасных промышленных объектов. Как показывают проверки, они могут быть не внесены в госреестр, не контролироваться Ростехнадзором, обслуживаться неаттестованными людьми. Договоры на отработку аварийных ситуаций на таких «подпольных» автономных источниках тепла тоже бывают не заключены, а материальный резерв на случай ЧП не сформирован – и это дополнительный фактор риска.

К примеру, одну из «котельных-призраков» выявили в 500 метрах от площади им. Ленина – в ЖК «Гауди». Одноименное ТСЖ в 2017 году привлекли к административной ответственности за нарушения закона «О промышленной безопасности…»