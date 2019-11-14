2019-11-14T13:10:12+03:00
Звезды

В Рязани покажут спектакль «Женихи» с участием Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного

Искрометный дуэт будет искать суженого беременной дочери
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29 ноября в МКЦ пройдет спектакль «Женихи», в главный ролях дуэт потрясающих комедийных актеров – Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный.

Сюжет: родители Кати (Панкратов-Черный и Кравченко) случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце беременности... А мужа-то нет, и не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры.

Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха...

Артисты подарят незабываемый, теплый и веселый вечер. Спектакль будет интересен как женщинам, так и мужчинам.

В постановке по пьесе Сергея Белова заняты: Александр Панкратов-Черный, Татьяна Кравченко, Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев, Сергей Горбунов. Режиссер – Михаил Елисеев.

Продолжительность 2 часа с одним антрактом. Начало в 19.00.

Билеты и подробности здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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