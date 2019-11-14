Банк России: Рязанцы снова начали брать ипотечные кредиты

14 Нояб. 11:39 2019-11-14T11:39:42+03:00

В начале года люди не спешили из-за роста ставок и ужесточения правил, но теперь условия изменились

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С января по сентябрь 2019 года жители Рязанской области взяли почти 8 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Общая выданная на эти цели сумма – более 14 млрд рублей. По сравнению с 9 месяцами прошлого года, показатели упали на 9% и 13% соответственно.

– Падение вызвано ужесточением условий: ставки по кредитам росли, а для ипотек с первым взносом меньше 20% банки применяли повышенные коэффициенты риска, – пояснил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Но затем на фоне снижения ключевой ставки Банка России вектор изменился.

Стоимость ИЖК начала падать с июня и к октябрю средняя ставка в регионе достигла 9,55%. В итоге за июль-сентябрь объем кредитования прибавил почти 17%, а число выданных ИЖК 15%.

Сейчас по этим кредитам жители области должны банкам около 52 млрд рублей. Сумма, кстати, сравнима с годовым бюджетом всего региона. Неплатежей при этом немного: 0,6% от всего объема выданных банками денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU