2019-11-11T13:07:32+03:00
Общество

Автобусные диспетчерские в Рязани открывают заново – администрация

Пока восстановлена работа пункта «Новоселов, 60», аналогичный вопрос решают с «Глобусом»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В Рязани возобновил работу один из диспетчерских пунктов, закрытых после объединения двух муниципальных предприятий - «Автоколонны 1310» и «УРТ» (на базе последнего). Лишенные помещений для отдыха водители и кондукторы поднимали этот вопрос среди прочих на собрании, где обсуждалась возможная забастовка.

На остановке «Новоселов, 60», которую обслуживают четыре маршрута, для транспортников вновь стало доступно отапливаемое помещение с холодным и горячим водоснабжением, электрочайником и микроволновкой. Туда же власти хотят докупить холодильник.

Приостановку работы диспетчерского пункта администрация города объясняет «процессом заключения договора с конкурсным управляющим и ресурсоснабжающими организациями».

На очереди – конечная возле гипермаркета «Глобус»:

- В адрес руководства гипермаркета «Глобус» направлен запрос на заключение договора, - сообщили в администрации.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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