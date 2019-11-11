«Ростелеком» поддержал конференцию по развитию личного бренда в Рязани

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-11T12:24:06+03:00

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«Ростелеком» выступил официальным партнером конференции «Бренд по имени Я», которая состоялась 8 ноября в Рязани. В мероприятии приняли участие представители среднего и малого бизнеса. Национальный цифровой провайдер организовал круглый стол для предпринимателей, на котором представил услуги для развития и поддержки бизнеса: «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «Мобильную связь для бизнеса» и «ТВ для бизнеса».

– В наше время компании перестают прятаться за логотипами, поэтому тема личного бренда актуальна как никогда. И мы рады, что предприниматели Рязани это осознают: в этом году наше мероприятие посетило более 120 человек, – говорит руководитель брендингового агентства Ramok.net:Елена Сорокина. – Отдельную благодарность выражаем партнеру ПАО «Ростелеком» за проведение круглого стола на тему «Цифровые сервисы для среднего и малого бизнеса». Конференция прошла впервые в нашем городе, однако мы получили так много позитивных отзывов, что планируем проводить подобные мероприятия и в будущем.

– Компания Ростелеком» всегда с удовольствием принимает участие в такого рода мероприятиях. Именно посредством конструктивного диалога у нас есть возможность донести до наших клиентов суть наших услуг, призванных помочь в эффективном выстраивании бизнес-процессов, – сказал директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Так, рязанские предприниматели получили возможность более детально ознакомиться с передовыми сервисами компании и обсудить со специалистами вопрос цифровизации своей деятельности.

Цифровой провайдер предлагает рязанским предпринимателям на выгодных условиях объединить базовые услуги в комплексное решение «Быть в плюсе». В него входит мобильная связь и высокоскоростной доступ в Сеть. Помимо этого, пакет можно дополнить услугами «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС» со скидкой в 50%.

Подключить решение «Быть в плюсе» можно в офисах продаж, на сайте или по номеру 8 800 1000 800.

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ИСТОЧНИК KP.RU