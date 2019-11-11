Участок Малого шоссе в центре Рязани к зиме станет полностью пешеходным
С субботы, 30 ноября, на участке Малого шоссе организуют пешеходную зону, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Отрезок расположен от Кооперативного переулка до Цветного бульвара.
Напомним, это дорога, напрямую соединяющая вокзал «Рязань-1» и площадь Победы. Теперь здесь полностью запрещен проезд транспорта: от ТРЦ «Виктория Плаза» до кафе «Самобранка».
К зиме здесь установят дорожные знаки, запрещающие въезд автомобилей.
Городское управление благоустройства города и просит автомобилистов учитывать эту информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU