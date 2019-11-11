Участок Малого шоссе в центре Рязани к зиме станет полностью пешеходным

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-11T11:51:08+03:00

От ТРЦ «Виктория Плаза» проехать по нему будет нельзя

Изменить размер текста: A A

С субботы, 30 ноября, на участке Малого шоссе организуют пешеходную зону, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Отрезок расположен от Кооперативного переулка до Цветного бульвара.

Напомним, это дорога, напрямую соединяющая вокзал «Рязань-1» и площадь Победы. Теперь здесь полностью запрещен проезд транспорта: от ТРЦ «Виктория Плаза» до кафе «Самобранка».

К зиме здесь установят дорожные знаки, запрещающие въезд автомобилей.

Городское управление благоустройства города и просит автомобилистов учитывать эту информацию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На улице Радищева на неделю закрыли движение

Здесь в срочном порядке будут ремонтировать теплотрассу (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU