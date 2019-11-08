На улице Радищева в Рязани на неделю закроют движение

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-08T12:06:52+03:00

Здесь в срочном порядке будут ремонтировать теплотрассу

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На будущей неделе на участке улицы Радищева перекроют движение, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Закрытие вызвано аварийным ремонтом теплотрассы.

С 10 утра понедельника, 11 ноября, до полуночи понедельника, 18 ноября, перекроют участок около дома №21а – это отрезок дороги рядом с перекрестком Радищева/Введенской со стороны элетросети.

На время работ здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участок огородят.

Горадминистрация просит автомобилистов учитывать это при выборе маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU