На улице Радищева в Рязани на неделю закроют движение
Здесь в срочном порядке будут ремонтировать теплотрассу
Фото: Яндекс.Карты
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На будущей неделе на участке улицы Радищева перекроют движение, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Закрытие вызвано аварийным ремонтом теплотрассы.
С 10 утра понедельника, 11 ноября, до полуночи понедельника, 18 ноября, перекроют участок около дома №21а – это отрезок дороги рядом с перекрестком Радищева/Введенской со стороны элетросети.
На время работ здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участок огородят.
Горадминистрация просит автомобилистов учитывать это при выборе маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU