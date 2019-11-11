В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя ТСЖ
Прокуратура Рязанского района проверила работу одного из местных ТСЖ и нашла нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Еще 1,5 года назад в очно-заочной форме здесь прошло собрание собственников жилья, на котором решался вопрос о капремонте систем водоснабжения и водоотведения. Председатель ТСЖ загодя договорилась с подрядчиком, поскольку была уверена, что жильцы согласятся. Однако они оказались против таких работ.
Готовя итоговый протокол собрания, руководитель ТСЖ внесла в него неверные данные о решении собрания и подделала ряд подписей – протокол с согласием собственников ей нужен был для заключения договоров на капремонт.
На основании проверки прокуратуры в отношении председателя ТСЖ полиция возбудила уголовное дело. Статья – «подделка официального документа».
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ИСТОЧНИК KP.RU