2019-11-11T10:00:05+03:00
Общество

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя ТСЖ

Руководитель хотела ускорить капремонт вопреки желанию жильцов
Мария БЛИНОВА
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..Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Прокуратура Рязанского района проверила работу одного из местных ТСЖ и нашла нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Еще 1,5 года назад в очно-заочной форме здесь прошло собрание собственников жилья, на котором решался вопрос о капремонте систем водоснабжения и водоотведения. Председатель ТСЖ загодя договорилась с подрядчиком, поскольку была уверена, что жильцы согласятся. Однако они оказались против таких работ.

Готовя итоговый протокол собрания, руководитель ТСЖ внесла в него неверные данные о решении собрания и подделала ряд подписей – протокол с согласием собственников ей нужен был для заключения договоров на капремонт.

На основании проверки прокуратуры в отношении председателя ТСЖ полиция возбудила уголовное дело. Статья – «подделка официального документа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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