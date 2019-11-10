Губернатор Рязанской области поздравил полицейских с профессиональным праздником

10 Нояб. 21:25 2019-11-10T21:27:41+03:00

День милиции отмечается в нашей стране с 1980 года

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10 ноября в нашей стране отмечается День милиции – именно в этот день в 1917 году была создана народная милиция. Сам праздник в календаре появился гораздо позже – в 1980 году.

10 ноября 2019 года губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал на сайте правительства поздравительное приветствие всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Рязанской области:

- На вас возложена важнейшая ответственность – граждане доверяют вам защиту их интересов, безопасность свою и своих близких. Под вашей охраной порядок на улицах городов и сел. Вы на рубеже борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

Рязанские полицейские ведут системное противодействие преступникам во всех сферах жизни, в том числе в области высоких технологий. Сотрудники УМВД по Рязанской области с честью выполняют все возложенные на них государством задачи по защите конституционных прав граждан, проявляют самоотдачу и мужество, высокую компетентность и профессионализм.

Особенная благодарность ветеранам, которые несут лучшие традиции ведомства, мотивируют и учат молодежь, передают ей свой опыт. Многие из них продолжают трудиться на благо региона, используя навыки, знания, смекалку и самодисциплину в своей работе.

Желаю сотрудникам органов внутренних дел региона успехов в служении России и Рязанскому краю! Доброго здоровья, оптимизма и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU