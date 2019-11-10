Российский исполнитель Стас Костюшкин попросил прощения у рязанцев

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-10T19:14:13+03:00

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В субботу, 9 ноября, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин выступил в Рязани на «Ночи шопинга» в одном из ТРЦ.

На следующий день артист на своей страничке в Instagram вынужден был попросить у рязанцев прощение за то, что не явился на фотосессию. В своем видео обращении он поблагодарил всех, кто пришел на концерт и отметил, что, по всей видимости, когда организаторы планировали фотосессию, они не представляли, что соберется такое большое количество людей.

- Я о фотосессии не знал, узнал только потом, когда меня начали называть нехорошим словом. Только тогда я понял, что что-то пошло не так. Но незнание не освобождает от ответственности. Я извиняюсь перед всеми, кто ждал. Простите меня, пожалуйста! В следующий раз на концерт в Рязани, обещаю – не вы будете меня ждать, а я вас!

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ИСТОЧНИК KP.RU