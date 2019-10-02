2019-10-02T18:54:55+03:00
Звезды

Би-2 в Рязани сыграли «Чайф», «Кино» и «Земфиру»

Одна из самых успешных российских рок-групп посетила город на Оке в рамках тура New Best
Евгений БАРАНЦЕВ
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"Олимпийский", Рязань 2019."Олимпийский", Рязань 2019.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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1 октября в рязанском дворце спорта «Олимпийский» расплавился лед… И это не преувеличение. Когда после концерта схлынула тысячная толпа, пол перед сценой оказался будто вымыт палубным способом!

Эмоции в зале, эмоции на сцене. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Эмоции в зале, эмоции на сцене.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Группа Би-2 представила программу New Best. Так сложились звезды, что коллектив, родившийся в еще конце восьмидесятых в Бобруйске, сегодня является, пожалуй, одним из главных двигателей отечественной рок-музыки. Творческие поиски Левы и Шуры находят живой отклик в сердцах людей самых разных поколений. Под крышей «Олимпийского» можно было видеть девочек, девушек постарше, ухоженных красивых женщин и не менее красивых женщин более солидного возраста. Без сомнений, в этот час не было в городе другой такой точки, где столько восхищенных, прекрасных глаз излучали энергию любви! Не подумайте, что сильный пол обошел концерт своим вниманием – нет. Просто тем, кто видел эти восхищенные глаза…

Лева и Шура подарили рязанцам незабываемый вечер. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Лева и Шура подарили рязанцам незабываемый вечер.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Программа в туре New Best состоит из трех частей: относительно новые композиции; акустический сет на отдельной небольшой сцене в центре зала; старые добрые хиты.

Нельзя сказать, что затея с отдельной сценой – что-то новое для музыкальных концертов. Ход известный. Обычно появление исполнителей в центре зрительного зала доставляет всем бурю положительных эмоций. Так получилось и на этот раз. Рязанцы и особенно рязанки, оказавшиеся в одно мгновение на расстоянии вытянутой руки от музыкантов, «сходили с ума».

Да и песни для этой (спокойной) части концерта были подобраны отлично: «Скользкие улицы», «Моя Любовь», «Серебро»…

О «Серебре», пожалуй, можно сказать отдельно. Музыканты разделили исполнение композиции по двум сценам. Основную часть сыграл Лева на малой сцене просто под акустическую гитару, затем прожектора оставили его в тени и сконцентрировали внимание зрителей на главной площадке, где остальная часть группы «нарисовала» проигрыш песни. Получилось необычно и красиво.

"Скользкие улицы" на небольшой акустической сцене. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

"Скользкие улицы" на небольшой акустической сцене.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Шура после песни «Мой рок-н-ролл» представил краткий курс истории российского рока, исполнив на трех аккордах хиты группы «Чайф», «Агата Кристи», «Мумий тролль», «Земфира», «Кино». Попала в его плейлист и композиции «Смайл» от группы «Сети» (сольный проект клавишника Яна Николенко – Ред.).

Конечно, не обошлось без «Полковника никто не пишет». Песню играли уже на бис. Зал просто взорвался от восторга! Наверное, почти у каждого связано с ней что-то свое ностальгически теплое…

"Полковнику никто не пишет"... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

"Полковнику никто не пишет"...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

До новых встреч! Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

До новых встреч!Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Два с половиной часа пролетели на одном дыхании.

Трибуны стоя шквалом аплодисментов благодарили артистов за концерт, а музыканты в официальном паблике в ответ написали: «Спасибо, Рязань! Сегодня было запредельно круто!».

Би-2. Рязань.Концерт 1 октября 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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