Глава Скопинского района онлайн пообщается с пользователями ВКонтакте
Во вторник, 12 ноября, в 15:00 в группе Скопинский район ВКонтакте состоится прямая линия с главой райадминистрации Александром Боковым. Чиновник будет отвечать на вопросы интернет-пользователей.
Задать их, а также рассказать о недоработках местных властей или оставить свои пожелания по различным аспектам жизни района, пользователи могут уже сейчас – в комментариях к соответствующей записи в группе.
– Ни одна поднятая вами проблема не останется без внимания и ответа, – отметили организаторы.
На момент постановки этого материала скопинцы оставили уже более 20 вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU