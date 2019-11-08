2019-11-08T16:51:16+03:00
Политика

Глава Скопинского района онлайн пообщается с пользователями ВКонтакте

Вопросы Александру Бокову можно задавать уже сейчас
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Во вторник, 12 ноября, в 15:00 в группе Скопинский район ВКонтакте состоится прямая линия с главой райадминистрации Александром Боковым. Чиновник будет отвечать на вопросы интернет-пользователей.

Задать их, а также рассказать о недоработках местных властей или оставить свои пожелания по различным аспектам жизни района, пользователи могут уже сейчас – в комментариях к соответствующей записи в группе.

– Ни одна поднятая вами проблема не останется без внимания и ответа, – отметили организаторы.

На момент постановки этого материала скопинцы оставили уже более 20 вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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