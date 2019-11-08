Команда «Рязань» выступила в финале Всероссийского фестиваля дворового футбола

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-08T14:13:27+03:00

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С 30 октября по 3 ноября в Москве прошел Всероссийский фестиваль детского дворового футбола. Рязанскую область представляла команда девушек «Рязань» под руководством члена регионального общественного совета проекта «Единая Россия» «Детский спорт» Розы Ярайкиной.

Напомним, финал регионального этапа направления «Дворовый футбол» партпроекта «Детский спорт» среди непрофессиональных футбольных команд прошел 1 августа в областном центре на стадионе «Спартак». Здесь встретились женские команды из Александро-Невского, Захаровского и Чучковского районов и Рязани.

– На Всероссийском фестивале детского дворового футбола в состав команды «Рязань» вошли девушки 2005-2008 годов рождения. У нас были девчонки, которые совсем недавно пришли в футбол. И участие в первом таком масштабном фестивале для всех нас, несомненно, большой опыт, — рассказала Роза Ярайкина.

Команда заняла 17 место среди 21 футбольной команды девочек.

– В первом же матче наш вратарь получила травму, и это немного скомкало всю игру. На турнире команда «Рязань» одержала одну победу — в матче с Красноярским краем, с командой из Белгорода сыграла вничью и потерпела 2 поражения — с командами из республики Крым и Саратовской областью. Но в целом рязанки выступили достойно, — подчеркнула член регионального общественного совета партпроекта «Детский спорт».

По ее словам, юные футболистки получили хорошую игровую практику, познакомились с командами из других регионов страны.

– На всероссийском фестивале царила атмосфера праздника, — поделилась впечатлениями Роза Ярайкина. — Ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с легендарными российскими спортсменами, такими, как Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.

В финале Всероссийского фестиваля дворового футбола «Единой России» на поле академии «Спартак» встретились 61 футбольная команда мальчиков и 21 футбольная команда девочек, успешно прошедшие муниципальные и региональные отборы. Всего в турнире приняли участие более 800 детей и тренеров из 63 регионов России. Ввиду погодных условий финальные игры прошли в спортивных манежах и на полях с подогревом.

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ИСТОЧНИК KP.RU