2019-11-07T09:23:07+03:00
Общество

Работу парома через Оку в Рязанской области приостановили

Речь о переправе, расположенной у села Юшта. Все объясняют техническими причинами
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7 ноября в Шиловском районе Рязанской области приостановили работу паромной переправы через Оку, которая расположена у села Юшта. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, это произошло по техническим причинам.

Напомним, в предыдущие два дня дважды приостанавливалось движение по понтонному мосту у села Фатьяновка. Тоже по техническим причинам.

О восстановлении работы парома сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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