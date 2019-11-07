Работу парома через Оку в Рязанской области приостановили
Речь о переправе, расположенной у села Юшта. Все объясняют техническими причинами
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7 ноября в Шиловском районе Рязанской области приостановили работу паромной переправы через Оку, которая расположена у села Юшта. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, это произошло по техническим причинам.
Напомним, в предыдущие два дня дважды приостанавливалось движение по понтонному мосту у села Фатьяновка. Тоже по техническим причинам.
О восстановлении работы парома сообщат дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU