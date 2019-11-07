Работу парома через Оку в Рязанской области приостановили

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-07T09:23:07+03:00

Речь о переправе, расположенной у села Юшта. Все объясняют техническими причинами

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7 ноября в Шиловском районе Рязанской области приостановили работу паромной переправы через Оку, которая расположена у села Юшта. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, это произошло по техническим причинам.

Напомним, в предыдущие два дня дважды приостанавливалось движение по понтонному мосту у села Фатьяновка. Тоже по техническим причинам.

О восстановлении работы парома сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU