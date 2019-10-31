Последние билеты на концерт Alessandro Safina продают с большой скидкой

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-31T15:25:47+03:00

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7 ноября в Рязанской филармонии выступит всемирно известный итальянский певец Alessandro Safina. Аккомпанирует артисту Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

Как объявили организаторы, на последние оставшиеся в продаже билеты будет действовать скидка – 20%.

Alessandro – оперный певец, родом из Италии. Популярным он стал после участия в концерте «The Night Of The Proms». А его сингл «Luna», знакомый нам по сериалу «Клон», возглавлял голландский чарт 14 недель. Тенор создал саундрек к оскароносному музиклу «Мулен Руж», работал с Элтоном Джоном, Андреа Бочелли, Сарои Браитман, а также с Кетрин Зета-Джонс и Николь Кидман. Сейчас у него уже 5 альбомов, Alessandro гастролирует по всему миру.

– Его называют последователем великого оперного певца Энрике Карузо, который синтезирует классику с топовыми поп-рок наследиями, вдохновляясь музыкой U2, Genesis, Depeche Mode и The Clash. Он – любимый певец британской королевы Елизаветы II, – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 19.00.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU