2019-10-31T15:25:47+03:00
Звезды

Последние билеты на концерт Alessandro Safina продают с большой скидкой

Артист приедет в наш город на будущей неделе
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 ноября в Рязанской филармонии выступит всемирно известный итальянский певец Alessandro Safina. Аккомпанирует артисту Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

Как объявили организаторы, на последние оставшиеся в продаже билеты будет действовать скидка – 20%.

Alessandro – оперный певец, родом из Италии. Популярным он стал после участия в концерте «The Night Of The Proms». А его сингл «Luna», знакомый нам по сериалу «Клон», возглавлял голландский чарт 14 недель. Тенор создал саундрек к оскароносному музиклу «Мулен Руж», работал с Элтоном Джоном, Андреа Бочелли, Сарои Браитман, а также с Кетрин Зета-Джонс и Николь Кидман. Сейчас у него уже 5 альбомов, Alessandro гастролирует по всему миру.

– Его называют последователем великого оперного певца Энрике Карузо, который синтезирует классику с топовыми поп-рок наследиями, вдохновляясь музыкой U2, Genesis, Depeche Mode и The Clash. Он – любимый певец британской королевы Елизаветы II, – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 19.00.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани начали обрабатывать улицы от наледи
Опубликовано расписание первого городского автобуса в Солотчу
Власти Рязани объяснили отмену бесплатного проезда работникам двух МУПов
Подрядчика «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадки выпустили из СИЗО
Баграмовский центр народной культуры открылся после капитального ремонта
В самом центре Рязани появится очередная многоэтажка
Еще 70 многоэтажек Рязани переводят в общий котел Фонда капремонта
На складе в Рязани во время электросварочных работ погиб рабочий
В Рязани открылся третий ресторан американской сети KFC
Оксана Любимова вошла в руководство Фонда развития промышленности
На рязанской дороге не разминулись «ВАЗ» и Toyota Highlander
Почти одновременно в Рыбном и Рязани на пешеходных переходах сбили школьницу и парня
В рязанском минсельхозе чествовали ударников и передовиков
В рязанской колонии поговорили о вреде наркотиков и алкоголя
Сотрудникам рязанских МУПов в соцсетях «отменили» льготы
Гордума сняла вопрос о переводе земли под школу в Лесопарке
Директора компании «Рязаньзернопродукт» привлекли за дачу взятки
Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области
Мероприятия «Новогодней столицы 2020» в Рязани покажут онлайн
Власти Рязани взялись за реконструкцию перекрестка около «Глобуса»
Просыпайся! Под Рязанью для автомобилистов сделали шумовую разметку
Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы