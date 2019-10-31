В самом центре Рязани появится очередная многоэтажка
Депутаты Рязанской городской Думы с готовностью проголосовали за внесение изменений в Генеральный план ради строительства очередной «свечки» в самом центре Рязани. Речь идет о квартале в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар.
Постановление о развитии территории, что включает в себя снос и расселение старых домов за счет инвестора, появилось еще в апреле 2012 года. Публичные слушания, инициировала которые компания «Цветной бульвар», проводились уже в сентябре 2019-го. Тогда сообщалось, что проектируется дом высотой в 10 этажей. Обеспечен ли он инфраструктурой, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU