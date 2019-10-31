2019-10-31T14:43:16+03:00
Общество

В самом центре Рязани появится очередная многоэтажка

Для нее депутаты гордумы с готовностью внесли изменения в Геплан
Антон КОНОВАЛОВ
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Здесь возведут новый 30-метровый дом. Обеспечен ли он инфраструктурой, неизвестно. Фото: архив "КП".Здесь возведут новый 30-метровый дом. Обеспечен ли он инфраструктурой, неизвестно. Фото: архив "КП".
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Депутаты Рязанской городской Думы с готовностью проголосовали за внесение изменений в Генеральный план ради строительства очередной «свечки» в самом центре Рязани. Речь идет о квартале в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар.

Постановление о развитии территории, что включает в себя снос и расселение старых домов за счет инвестора, появилось еще в апреле 2012 года. Публичные слушания, инициировала которые компания «Цветной бульвар», проводились уже в сентябре 2019-го. Тогда сообщалось, что проектируется дом высотой в 10 этажей. Обеспечен ли он инфраструктурой, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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