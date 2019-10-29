2019-10-29T12:07:35+03:00
Происшествия

После удара об дерево ВАЗ рязанца разорвало на части

Половина автомобиля оказалась на дороге, другая – на обочине
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Минувшей ночью на рязанской дороге буквально разорвало легковушку. Авария случилась 29 октября в 00.20 на 2 километре трассы Солотча-Рязань, сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД.

19-летний житель региона на ВАЗ-21099 ехал со стороны поселка в направлении облцентра, и, не справившись с управлением, врезавшись в дерево.

На фотографиях, сделанных инспекторами Госавтоинспекции, отчетливо видно, что машину буквально разорвало – минимум на две части. Останки легковушки разбросало по дороге и обочине в радиусе порядка 10 метров.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

К счастью, в ДТП никто не погиб: водитель и 19-летний пассажир обращались за медицинской помощью, госпитализации не потребовалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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