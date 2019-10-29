В Рязанской области насмерть сбили велосипедиста
28 октября в Кадомском районе случилось смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области. Авария произошла около 17.20 на 46 км дороги Сасово-Восход-Кадом.
40-летний житель области на Volkswagen Passat ехал со стороны районного центра в направлении села Восход и сбил велосипедиста. 55-летний мужчина погиб.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Помимо этой аварии за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. Инспекторы поймали шесть пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU