В Рязанской области насмерть сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-29T12:05:58+03:00

Авария произошла, когда еще не стемнело

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28 октября в Кадомском районе случилось смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области. Авария произошла около 17.20 на 46 км дороги Сасово-Восход-Кадом.

40-летний житель области на Volkswagen Passat ехал со стороны районного центра в направлении села Восход и сбил велосипедиста. 55-летний мужчина погиб.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этой аварии за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. Инспекторы поймали шесть пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU