2019-10-25T18:21:29+03:00
Звезды

Дуб, который вдохновлял Паустовского, признали памятником природы

116-летнее дерево занесено в Национальный реестр России
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Тот самый дуб черешчатый на фоне усадьбы Пожалостина.Тот самый дуб черешчатый на фоне усадьбы Пожалостина.
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В поселке Солотча (Рязань) в пятницу, 25 октября, официально появилось «Дерево – памятник живой природы». Дуб черешчатый произрастает на территории дома-музея Пожалостина. Его высота составляет 21 метр, диаметр ствола – 1,1 метра (на высоте 1,3 метра), возраст – 116 лет.

В национальный реестр старовозрастных деревьев России дуб занесен под номером 526.

Напомним, что многие дни и ночи в усадьбе Пожалостина под пологом этого величественного дуба провел знаменитый советский писатель Константин Паустовский. Вполне возможно именно это дерево вдохновляло Константина Георгиевича на печальные строки его знаменитой «Телеграммы»: «Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья».

Отметим, что первым в Рязанской области мемориальный статус «Дерево – памятник живой природы» получил 86-летний бальзамический тополь возле домика поэта Сергея Есенина в селе Константиново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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