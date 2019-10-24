2019-10-24T23:25:08+03:00
Происшествия

На трассе под Рязанью насмерть сбили дорожного рабочего

Мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 24 октября, на федеральной трассе М-5 «Урал» между Рязанью и поворотом на райцентр Рыбное произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль сбил дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Напомним, что несколько дней назад еще один дорожный рабочий погиб на трассе М-5 с противоположной стороны от Рязани. Погибшему было 34 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На рязанской дороге водитель грузовика задавил коллегу-рабочего

Трагедия случилась на федеральной трассе М-5 в Рязанском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
Любил, руки лизал, а его убили. Под Рязанью повесили пса по кличке Барон
В рязанском МФЦ поставят кабину быстрой сдачи данных на загранпаспорт
В Рязани появятся скамейки внутри 5-метровых новогодних шаров
Рязанские села не исчезают, даже когда в них не остается жителей
На улице Почтовой в Рязани начался обратный отсчет до Нового года
31 октября гордума Рязани будет решать вопрос о школе в Лесопарке
Жители рязанской многоэтажки подозревают, что их кто-то обманывает
МГИК приказал уволить преподавателей рязанского филиала
В Рязанской области почтовые автомобили проезжают за год расстояние равное 100 экваторам
Из-за акции ФСБ ограничат парковку на двух улицах Рязани
«Ростелеком» предлагает рязанским школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Рязани из оборота изъяли 30 партий молочной продукции
Суд отказал в аресте счетов предприятия-отравителя рязанской реки
С рязанских предприятий изъяли 40 партий хлеба