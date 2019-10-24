На трассе под Рязанью насмерть сбили дорожного рабочего

24 Окт. 23:02 2019-10-24T23:25:08+03:00

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Вечером в четверг, 24 октября, на федеральной трассе М-5 «Урал» между Рязанью и поворотом на райцентр Рыбное произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль сбил дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Напомним, что несколько дней назад еще один дорожный рабочий погиб на трассе М-5 с противоположной стороны от Рязани. Погибшему было 34 года.

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Трагедия случилась на федеральной трассе М-5 в Рязанском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU