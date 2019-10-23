Расселение аварийного фонда в регионе идет по графику

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-23T18:11:36+03:00

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Объемы ввода жилья, механизм расселения граждан из аварийного жилого фонда, реализация программы формирования комфортной городской среды, а также вопросы включения в программу капитального ремонта многоквартирных домов стали основными темами обсуждения 23 октября на заседании фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе.

В национальный проект «Жилье и городская среда» входят 4 федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Заместитель регионального министра строительного комплекса Сергей Семенов подчеркнул, что за последние 6 лет в Рязанской области стабильно увеличивался объем ввода жилья. Прирост составил более 40% — с 552 тыс. кв. м в 2013 году до 777 тыс. кв. м в 2018 году. План на 2019 год — 790 тыс. кв. м.

— Мы его выполним, — заверил замминистра. — На сегодняшний день уже сдано 609 тысяч кв. метров жилья.

В настоящее время в регионе сформированы 20 микрорайонов массовой застройки. На земельных участках в рамках данных проектов предусмотрено строительство не менее 3 млн кв. м жилья, 22 детских дошкольных учреждений, 6 школ.

— Участие региона в федеральном проекте «Жилье» предполагается в рамках ежегодной заявочной кампании. Она проводится минстроем России на конкурсной основе с целью предоставления субсидий на строительство социальной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах комплексной застройки, — сообщил Сергей Семенов. — Так, в 2019 году Рязанской области выделены субсидии из федерального бюджета в размере 662 млн руб. на строительство школы на 500 учащихся в селе Дядьково Рязанского района и детского сада на 220 мест на улице Зубковой в Рязани. На 2020 год готовится документация на 3 детских сада — в селе Дядьково в районе ТД «Глобус», микрорайоне Семчино в Рязани и городе Рыбное.

Отдельно представитель министерства остановился на обеспечении инфраструктурой участков малоэтажного строительства, сформированные для предоставления многодетным семьям. На эти цели требуется более 2,5 млрд рублей.

Членов фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе заинтересовал механизм расселения граждан из аварийного жилого фонда. По словам Сергея Семенова, используется один из трех способов, по согласованию с жителями таких домов: предоставление выкупной стоимости на основе рыночной оценки старого жилья, приобретение жилья в новостройке или на вторичном рынке.

В программу, рассчитанную до 2025 года, вошли объекты, признанные аварийными до 1 января 2017 года. «В сформированный реестр включено 120 тыс. кв. м жилья, с 2019 по 2025 годы планируется расселить порядка 3 тысяч жителей из более чем 1300 аварийных домов», — проинформировал Сергей Семенов. Объемы финансирования составят более 2 млрд рублей.

Как добавил замминистра, сейчас идет реализация первого этапа, на подготовку необходимой документации в 2019 году и расселение в 2020 году выделено 253 млн рублей — предполагается расселить 18 аварийных жилых домов. Участвуют 5 муниципальных образований — Рязань, Касимов, Милославский, Пронский и Скопинский районы.

Депутаты приняли информацию к сведению.

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ИСТОЧНИК KP.RU