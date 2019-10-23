Опубликованы фото из подпольной нарколаборатории в Рязанской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-23T18:08:46+03:00

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УФСБ по Рязанской области завершило расследование уголовных дел против создателей подпольной нарколаборатории. Один из них – из Московской области, другой – из Башкортостана.

Запрещенные вещества синтетического происхождения они не только изготавливали, но и распространяли. Незаконный бизнес прожил с февраля по сентябрь 2018 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Тот объем, с которым имели дело сообщники, считается особо крупным размером. Это означает, что судить их будут по части 5 статьи 228.1, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком 15-20 лет или пожизненного.

Обвинительные заключения утверждены. Уголовные дела будут рассматривать в Рязанском областном суде.

Фото: prokrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU