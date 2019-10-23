2019-10-23T15:29:37+03:00
Общество

Рязанский подрядчик повторно уложит асфальт в сасовском парке

К тому же, работа в срок не сдана, а руководитель фирмы Армен Варданян обязуется исправить ошибки в ближайшие две недели
Антон ВОХЕЧ
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Армен Вараданян готов исправить ошибки. Фото: ИД "Пресса".Армен Вараданян готов исправить ошибки. Фото: ИД "Пресса".
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По программе местных инициатив в городе Сасово благоустраивают парк Пионеров. Работы ведет рязанская фирма «Союз Мастеров» под руководством Армена Варданяна. Кроме того, что в срок сдачи объекта – 15 октября – подрядчик не уложился, рабочие попытались закатать парковые дорожки некачественным асфальтом. Но это сразу заметили жители, а городская администрация вмешалась и укладку асфальта остановила.

Журналистам ИД «Пресса» в сасовской мэрии пояснили, что подрядчик неправильно подготовил щебеночное основание. К тому же, марка асфальта не соответствует требованиям сметной документации. Уложенное покрытие пришлось демонтировать, а подрядчик приступил к исправлению замечаний. Армен Варданян заверил, что работы закончат в ближайшие две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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