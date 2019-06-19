2019-06-19T11:03:18+03:00
Общество

В Рязанской области заменят асфальт на «туристической» дороге

Проезжую часть приведут в порядок в Спасском районе
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наступившим летом в Спасском районе начался ремонт дороги между райцентром и селом Ижевское – это более 17 км.

Ремонта добились активисты регионального отделения ОНФ – после их обращений участок включили в план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

– Люди жаловались, что из-за состояния проезжей части им приходится ездить по обочине. Между тем дорога ведет в Окский заповедник и в село Ижевское – родину Константина Циолковского, по трассе часто ездят туристы, – говорится в сообщении активистов.

По информации областного Минтранса, старый асфальт уже сняли и сейчас укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона. Следом подрядчик сделает новое покрытие. По контракту все работы должны завершить к середине сентября.

Одновременно в Клепиковском районе ремонтируют участок важной транспортной артерии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанскую муку начали покупать китайцы
Только восемь муниципальных предприятий Рязани в прошлом году работали прибыльно
В лагере «Артек» побывали шесть рязанских школьников
Власти Рязани разрешили построить новый микрорайон в Дашково-Песочне
Назначена экспертиза по делу о загрязнении рязанской реки
Родители рязанских детей-инвалидов обратились к президенту песней
Пассажир поезда, ехавший из Златоуста, пропал в Рязанской области
В Рязани улицы вновь затопило после проливного дождя
В Рязани прошли рейды: в отделения полиции забрали 180 человек
В Рязанской области отремонтируют важную транспортную артерию
Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба покинул свой пост
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов