В Рязанской области заменят асфальт на «туристической» дороге

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-19T11:03:18+03:00

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Наступившим летом в Спасском районе начался ремонт дороги между райцентром и селом Ижевское – это более 17 км.

Ремонта добились активисты регионального отделения ОНФ – после их обращений участок включили в план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

– Люди жаловались, что из-за состояния проезжей части им приходится ездить по обочине. Между тем дорога ведет в Окский заповедник и в село Ижевское – родину Константина Циолковского, по трассе часто ездят туристы, – говорится в сообщении активистов.

По информации областного Минтранса, старый асфальт уже сняли и сейчас укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона. Следом подрядчик сделает новое покрытие. По контракту все работы должны завершить к середине сентября.

Одновременно в Клепиковском районе ремонтируют участок важной транспортной артерии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU