В Рязанской области заменят асфальт на «туристической» дороге
Наступившим летом в Спасском районе начался ремонт дороги между райцентром и селом Ижевское – это более 17 км.
Ремонта добились активисты регионального отделения ОНФ – после их обращений участок включили в план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
– Люди жаловались, что из-за состояния проезжей части им приходится ездить по обочине. Между тем дорога ведет в Окский заповедник и в село Ижевское – родину Константина Циолковского, по трассе часто ездят туристы, – говорится в сообщении активистов.
По информации областного Минтранса, старый асфальт уже сняли и сейчас укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона. Следом подрядчик сделает новое покрытие. По контракту все работы должны завершить к середине сентября.
Одновременно в Клепиковском районе ремонтируют участок важной транспортной артерии региона.
ИСТОЧНИК KP.RU