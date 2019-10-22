Около тысячи жителей Рязанской области хотят стать управленцами

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-22T18:46:42+03:00

Они уже подали заявки на участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России 2020». Есть еще время и у других желающих

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Губернатор Николай Любимов призвал рязанцев принять активное участие в конкурсе управленцев. Он подчеркнул, что это реальный шанс не только продемонстрировать лучшие профессиональные, лидерские качества, но и войти в кадровый резерв и получить перспективную работу. 28 октября стартует дистанционный этап. Участникам предстоит пройти ряд тестов. Они направлены на оценку интеллектуальных способностей конкурсантов, их общих знаний, а также управленческой готовности.

В настоящее время от жителей Рязанской области на сайт ЛидерыРоссии.рф уже поступило более 940 заявок. Кстати, все подробности для желающих стать управленцами можно узнать именно на нем. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59 – уточняет пресс-служба регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU