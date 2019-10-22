Рязанскую поэтессу наградили премией в Казахстане
Имя уроженки города Сасово, выпускницы Рязанского государственного университета, участницы фестивалей и конкурсов в Германии, Польше, Болгарии, Беларуси, Латвии, Великобритании Елены Корнеевой стало известно в Азии.
17 ноября она должна выступить с творческим вечером в Рязанском музыкальном театре. В родную Рязань Елена приедет уже лауреатом международной премии. Эта награда была ей вручена на «II Евразийском творческом форуме», который проходил 15-16 октября в бывшей столице Казахстана, городе Алматы.
В документах мероприятия Елена Корнеева значилась москвичкой, так как представляла Евразийскую творческую гильдию. Она стала золотым лауреатом «Евразийской международной премии» за поэзию и прозу.
ИСТОЧНИК KP.RU