Новый температурный рекорд в Рязани сильно превысил прежний
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зарегистрировал в регионе очередные рекорды. Так, 20 октября в Рязани температура воздуха составила 18,6 градуса Цельсия, что на 1,5 градуса больше абсолютного максимума 1957 года (с точки зрения многолетних наблюдений, это очень немало).
На метеостанциях в Павельце, Старожилове и Ряжске термометры показали +18,7. Однако особняком в воскресенье стоял Михайлов, где аномальное тепло достигло отметки +19,1.
Среднесуточная температура в Рязанской области превысила климатическую норму на 7-9 градусов. При этом метеорологи советуют «держать нос по ветру»:
- Теплые дни могут закончиться так же внезапно, как и начались, - пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU