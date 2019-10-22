Новый температурный рекорд в Рязани сильно превысил прежний

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-22T16:09:11+03:00

Теплее всего было в Михайлове, где была превышена отметка +19

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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зарегистрировал в регионе очередные рекорды. Так, 20 октября в Рязани температура воздуха составила 18,6 градуса Цельсия, что на 1,5 градуса больше абсолютного максимума 1957 года (с точки зрения многолетних наблюдений, это очень немало).

На метеостанциях в Павельце, Старожилове и Ряжске термометры показали +18,7. Однако особняком в воскресенье стоял Михайлов, где аномальное тепло достигло отметки +19,1.

Среднесуточная температура в Рязанской области превысила климатическую норму на 7-9 градусов. При этом метеорологи советуют «держать нос по ветру»:

- Теплые дни могут закончиться так же внезапно, как и начались, - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU