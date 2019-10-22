РНПК присоединилась к подготовке Рязани к зимнему сезону

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-22T14:42:21+03:00

На участке от улицы Строителей до Островского ежедневно работали несколько десятков работников РНПК. Фото: Константин МОГИЛИН

Изменить размер текста: A A

В середине октября Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», подключилась к подготовке города к зиме. В рамках общегородского осеннего месячника работники компании продолжили уборку улицы Строителей, впервые начатую еще этой весной.

Первый этап очистки территории завершился 26 апреля. Тогда с площади более 3,5 гектара вывезли порядка 1400 кубометров бытового мусора, 370 кубометров древесных отходов и более 100 старых автомобильных шин, а также снесли порядка 50 старых разрушенных сараев.

80 кубометров мусора каждый день вывозилось на свалку

В этот раз к уборке участка от улицы Строителей до Островского ежедневно привлекали до 30 сотрудников предприятия и до 5 единиц заводской спецтехники. Среди техники: трактор–щетка, поливочно–моечная машина, погрузчики и самосвал. В итоге было убрано более семи гектаров городской земли, расположенной в самом центре улицы между двумя автомобильными дорогами.

Работники РНПК собрали опавшую листву и бытовой мусор, опилили деревья, кустарники и вырубили старую поросль. На городскую свалку ежедневно вывозилось до 80 кубометров мусора и древесных отходов. Все эти работы проводились в рамках мероприятий программы корпоративного добровольчества РНПК.

Труд на благо города – это всегда здорово!

– Рязанская нефтеперерабатывающая компания придерживается принципов социальной ответственности и занимает активную позицию в любых вопросах, которые касаются родного города, в том числе и благоустройства, – рассказал начальник отдела благоустройства и инфраструктуры АО «РНПК» Игорь Свирин. – На улице Строителей в этом году мы уже провели два этапа работ по демонтажу заброшенных сараев и построек, по уборке территории от сухостоя, старых деревьев и пней. Вновь пришли сюда по обращению районной префектуры. Считаем, что Рязань – это наш общий дом, в котором семья должна объединяться и наводить чистоту и порядок. Труд на благо города – это всегда здорово! Это удовлетворение от проделанной работы и наведенной чистоты, это хорошее настроение от теплой погоды и свежего воздуха.

К уборке также привлекли и заводскую спецтехнику.Фото: Константин МОГИЛИН

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и реализует в этом направлении целый комплекс мероприятий. В этот комплекс входит реконструкция и модернизация производства, проведение собственных экологических акций, одна из которых – «День чистого города». Предприятие участвует в общегородских субботниках, ведет экопросветительскую работу со школьниками, помогает Окскому заповеднику в рамках благотворительности и так далее. На прошлой неделе проведено три больших экологических мероприятия. 18 октября на городской территории около завода на субботник вышло более 100 работников. 19 октября сотрудники РНПК присоединились к участию во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия – 2019», выйдя на уборку территории будущего парка «Переяславль» у Рязанского кремля.

В 2019 году администрация города выразила благодарность заводу за долгосрочное и плодотворное сотрудничество в реализации проектов, направленных на создание комфортных и современных общественных пространств города.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU