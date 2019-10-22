2019-10-22T14:19:13+03:00
Общество

Стало известно, когда планируется исправить дефекты на Солотчинском мосту

Представители минтранса прокомментировали ситуацию
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во вторник, 22 октября, представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области на страничке губернатора Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали вопрос, касающийся устранения дефектов на Солотчинском мосту.

Напомним, что речь идет об излишней неровности покрытия.

- В настоящее время состояние моста удовлетворительное, - говорится в ответе. – Основной недостаток – превышение нормативных показателей ровности покрытия проезжей части эстакадного участка моста.

Чиновники отметили, что до конца года подрядная организация планирует исправить дефекты, возникшие в полимерном покрытии.

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Специалисты пока не выбрали технологию, которая поможет гарантированно решить проблему (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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