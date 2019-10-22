Стало известно, когда планируется исправить дефекты на Солотчинском мосту
Во вторник, 22 октября, представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области на страничке губернатора Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали вопрос, касающийся устранения дефектов на Солотчинском мосту.
Напомним, что речь идет об излишней неровности покрытия.
- В настоящее время состояние моста удовлетворительное, - говорится в ответе. – Основной недостаток – превышение нормативных показателей ровности покрытия проезжей части эстакадного участка моста.
Чиновники отметили, что до конца года подрядная организация планирует исправить дефекты, возникшие в полимерном покрытии.
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Специалисты пока не выбрали технологию, которая поможет гарантированно решить проблему (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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