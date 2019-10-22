Первая пациентка рязанских трансплантологов мечтает о Праге

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-22T09:53:51+03:00

К ней, проходящей плановое обследование в ОКБ, заглянул замгубернатора

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21 октября в палату к Анне Незнаевой, проходящей плановое обследование в ОКБ, заглянул зампред областного правительства Роман Петряев. Дело в том, что она – первая пациентка рязанских трансплантологов, а эту службу в регионе планируется двигать вперед.

- Для нас это уникальная практика, очень важное направление, которое помогает возвращать людей к нормальной жизни. Будем и в дальнейшем его развивать, - цитирует Петряева пресс-служба областного правительства.

Дебютную донорскую операцию по пересадке почки Анне провели в ОКБ в декабре 2018. До этого, в августе, состоялась своеобразная «проба пера» в виде аутотрансплантации почки другому человеку – донором он выступал для себя сам.

- Прошел почти год и за это время она стала нашим добрым другом, много помогает в деле популяризации трансплантации в регионе. А ещё Анна призналась, что теперь мечтает о путешествиях, очень хочет увидеть Прагу, - пишет главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Напомним, на базе медучреждения создан 26-й в России центр трансплантации. Здесь же в перспективе планируется создать региональный центр координации органного донорства. Местные специалисты провели уже 10 пересадок почек, 2 пересадки печени, стремятся начать работу поджелудочной железой, легкими, сердцем.

Анна Незнаева мечтает о путешествиях и, в частности, хочет побывать в Праге.Фото: Антон ПИКУС

ИСТОЧНИК KP.RU