На вокзале Рязань-1 служебный пес обнаружил наркотики

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-22T08:37:26+03:00

Во время личного досмотра полиция изъяла у мужчины 1,04 грамма «синтетики». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На вокзале Рязань-1 служебный пес транспортной полиции нашел синтетический наркотик. В качестве перевозчика собака обозначила кинологу 27-летнего жителя Скопина.

Во время личного досмотра полиция изъяла у мужчины 1,04 грамма «синтетики».

В настоящее время скопинец задержан. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Напомним, в прошлом году в Рязани задержали наркокурьера и его подельника с крупной партией наркотиков. Из оборота изъяли более 944 граммов «синтетики» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU