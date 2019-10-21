Октябрьская погода готовится побить новый рекорд
Рязанское Управление МЧС опубликовало прогноз синоптиков регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 22 октября.
Во вторник обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, но лишь местами, днем же осадков не будет. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.
Вниманию автомобилистов: ночью и утром в отдельных районах туман!
Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем потеплеет до +10…+15ºС.
По предварительному прогнозу метеорологов на среду, в этот день по области снова потеплеет до +13…+18ºС.
Напомним, что нынешний октябрь бьет рекорды – прошлый погода установила в минувший четверг, выдав +18°С и затмив результат 1957 года.
Если предварительный прогноз окажется верным, то 23 числа снова будет максимум: самым теплым этот день был в далеком 1949 году – тогда воздух в области прогрелся до 14,5°С
ИСТОЧНИК KP.RU