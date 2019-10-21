2019-10-21T19:21:45+03:00
Общество

Октябрьская погода готовится побить новый рекорд

+18°С снова не за горами, но нужно пережить «прохладный» вторник
Мария БЛИНОВА
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Фото: Дмитрий Ахмадуллин.Фото: Дмитрий Ахмадуллин.
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Рязанское Управление МЧС опубликовало прогноз синоптиков регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 22 октября.

Во вторник обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, но лишь местами, днем же осадков не будет. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

Вниманию автомобилистов: ночью и утром в отдельных районах туман!

Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем потеплеет до +10…+15ºС.

По предварительному прогнозу метеорологов на среду, в этот день по области снова потеплеет до +13…+18ºС.

Напомним, что нынешний октябрь бьет рекорды – прошлый погода установила в минувший четверг, выдав +18°С и затмив результат 1957 года.

Если предварительный прогноз окажется верным, то 23 числа снова будет максимум: самым теплым этот день был в далеком 1949 году – тогда воздух в области прогрелся до 14,5°С

ИСТОЧНИК KP.RU

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