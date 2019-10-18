В Рязани установлен новый температурный рекорд

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-18T12:08:18+03:00

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По данным рязанского гидрометцентра, в четверг, 17 октября, в Рязани был зарегистрирован абсолютный максимум для этого осеннего дня. Метеостанция в Сысоеве зафиксировала отметку +18,5 градусов по Цельсию, что на 0,2 градуса выше прошлого рекорда, установленного в 2018 году.

Такие же высокие показатели зарегистрировали и другие метеостанции области, сообщает синоптик Дарья Ромашкина. К примеру, на метеостанциях Михайлов и Тума температура составила +18,6 градусов по Цельсию. Среднесуточная температура в этот день на территории региона оказалась на 7 градусов выше климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU