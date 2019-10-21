2019-10-21T16:00:59+03:00
Происшествия

Юная рязанка случайно проглотила вилку – пришлось оперировать

Чаще всего с извлечением инородных тел справляется врач-эндоскопист, но этот случай оказался сложнее
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
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В Рязани 17-летняя девушка проглотила вилку. По ее словам, это произошло случайно. Без хирургического вмешательства извлечь столовый прибор оказалось невозможно.

Сначала юную пациентку просветили с помощью рентген-аппарата. На снимке было видно, что вилка в желудке расположена зубцами вверх.

- Чаще всего инородные тела извлекает врач-эндоскопист. Делается это через естественные отверстия и занимает несколько минут. Но этот случай оказался более сложным, - цитирует пресс-служба минздрава Инну Лебедеву, главного врача детской ОКБ.

Специалисты пришли к выводу, что использовать эндоскопический сачок, чтобы вытянуть довольно острый предмет обратно, слишком опасно, так как существовал риск повредить ткани внутренних органов. Пришлось экстренно готовиться к операции.

- Через небольшие разрезы на животе ввели инструменты, захватили вилку внутри желудка и извлекли. Операция длилась несколько минут, - комментирует и.о. заведующего хирургическим отделением Олег Ларькин.

Кстати, у медучреждения существует целая коллекция предметов, которые проглатывают и вдыхают дети и подростки. Вилка займет видное место среди маленьких игрушек, батареек, монет, колец, гвоздей и прочих «экспонатов».

Там самая вилка на рентгеновском снимке и уже извлеченная.

Там самая вилка на рентгеновском снимке и уже извлеченная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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