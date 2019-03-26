Рязанские врачи показали, что чаще всего проглатывают и вдыхают дети

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-26T18:30:34+03:00

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За сутки в Областную детскую клиническую больницу имени Н.В.Дмитриевой поступает в среднем шесть маленьких пациентов с инородным предметом внутри, сообщила пресс-служба рязанского Минздрава.

Дети проглатывают и вдыхают самую разную мелочь – батарейки и скрепки, монеты и колпачки от ручек, кольца и гвозди, пуговицы и маленькие игрушки. Есть в коллекции больницы и целые бусы….

Медики находят все это в пищеводе, бронхах, легких, желудке и в кишечнике – что куда успело «уйти». Найдя место приземления предмета, врачи начинают его извлекать. Чаще всего с этой задачей справляется эндоскопист, причем за 2-3 минуты.

Если это магнитные шарики от конструктора, задача резко усложняется – внутри они слипаются друг с другом и повреждают органы. Извлечь их крайне непросто, при этом малыш получает огромный вред здоровью.

– Чтобы извлечь инородное тело, мы используем специальный эндоскопический сачок – зацепляем предмет сеткой и достаем, – говорит детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин. – Но не всегда удается сделать это быстро, а время здесь крайне важно. Например, при проглатывании аккумуляторов «монеток» и батареек щелочь начинает разъедать ткани и извлечь предметы нужно максимально быстро.

В практике врачей ДОКБ были и инородные предметы в мочевом пузыре и прямой кишке. В любом случае, при подобном ЧП нужно сразу обращаться к врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU