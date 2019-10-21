2019-10-21T14:32:42+03:00
Общество

Любимов назвал следующий район, куда приедет вместе с правительством

На сей раз выездное заседание состоится в поселке Старожилово. Местным жителям предложили рассказать о проблемах
Антон КОНОВАЛОВ
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На 22 октября областное правительство запланировало очередное выездное заседание. На сей раз Николай Любимов и компания посетят Старожиловский район.

Чтобы понять, что волнует местных жителей, губернатор на официальной странице в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» и Facebook разместил соответствующие записи и попросил оставлять под ними комментарии об актуальных проблемах. За короткое время набралось множество обращений, причем поддержку уже снискали те из них, которые касаются состояния конного завода, усадьбы Фон Дервиза и дальнейшей судьбы этих объектов культурного наследия. Немало претензий успело поступить к дорогами и освещению.

Кроме того, в Старожилове на улице Советской, 5 («Старожиловское районное клубное объединение») руководители областных министерств и госинспекций с 10.00 до 11.30 проведут личный прием граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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