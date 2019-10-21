2019-10-21T12:01:07+03:00
Общество

Рязанские школы активно участвуют в акции «Дороги Победы»

Проект дает возможность юному поколению лучше узнать историю родной страны
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В Рязани второй год подряд проходит акция, организованная министерством культуры и Российским военно-историческим обществом «Дороги победы». Об этом сообщает Центральное туристическое агентство. Акция была организована в 2014 году для распространения культурно-исторических традиций нашей страны, а также воспитания патриотизма.

Этот проект дает возможность юному поколению из 18 регионов России лучше узнать историю родной страны, родного края и ее культурно-историческое наследие. В рамках программы рязанские школьники смогли бесплатно посетить музеи города, связанные с историей и культурой России.

Активное участие в ней приняли многие рязанские школы №№17,13, 54, 45. Всего 2 тысячи школьников стали участниками этой акции.

В апреле 2020 года планируется очередной этап программы для юных рязанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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